В перечень территорий в зоне боевых действий включили еще пять громад
Минреинтеграции обновило перечень территориальных громад, расположенных в районах, проведения военных действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 14 июля. В перечень включили пять громад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).
В перечень вошли 9 областей. Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (54), Херсонской (49), Николаевской (25), Сумской (15), Черниговской (5) областей. Всего в перечне сейчас 313 громад.
Перечень дополнен двумя громадами в Запорожской, одной в Николаевской, одной в Сумской и одной в Черниговской областях.
Критерии для громад
Перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.
Есть три критерия, на которые при этом опираются:
- территории, которые являются временно оккупированными;
- территории, находящиеся в окружении (блокировке);
- территории, на которых продолжаются активные боевые действия.
Напомним, Кабинет министров сменил порядок поддержки отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией РФ против Украины. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.