До переліку територій у зоні бойових дій включили ще п'ять громад
Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення військових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 14 липня. До переліку включили п'ять громад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).
До переліку увійшли 9 областей. Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (54), Херсонської (49), Миколаївської (25), Сумської (15), Чернігівської (5) областей. Всього в переліку зараз 313 громад.
Перелік доповнено двома громадами у Запорізькій, одній у Миколаївській, одній у Сумській та одній у Чернігівській областях.
Критерії для громад
Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.
Є три критерії, на які при цьому спираються:
- території, які є тимчасово окупованими;
- території, що знаходяться в оточенні (блокуванні);
- території, на яких тривають активні бойові дії.
Нагадавши, Кабінет Міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Допомога надаватиметься тільки жителям районів в зоні бойових дій і тим, у кого зруйновано житло.
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