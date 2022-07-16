До переліку територій у зоні бойових дій включили ще п'ять громад

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення військових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 14 липня. До переліку включили п'ять громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ( Мінреінтеграції ).

Є три критерії, на які при цьому спираються:

Перелік доповнено двома громадами у Запорізькій, одній у Миколаївській, одній у Сумській та одній у Чернігівській областях.

До переліку увійшли 9 областей. Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (54), Херсонської (49), Миколаївської (25), Сумської (15), Чернігівської (5) областей. Всього в переліку зараз 313 громад.

Нагадавши, Кабінет Міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Допомога надаватиметься тільки жителям районів в зоні бойових дій і тим, у кого зруйновано житло.

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