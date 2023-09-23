Перечекайте деокупацію. Верещук закликала українців виїхати з Криму

"Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова", - сказала Верещук.

Вона зауважила, що для убезпечення своїх життів переекати небезпеку можна на підконтрольній території України або в третіх країнах.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, вчора, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи.

Зокрема, у Севастополі атакували штаб Чорноморського флоту росіян. Будівля була сильно пошкоджена внаслідок атаки.

При цьому в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що причина вибухів - атака українських військових.

Усі деталі удару ЗСУ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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