Переждите деоккупацию. Верещук призвала украинцев выехать из Крыма

"В который раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова", - сказала Верещук.

Она отметила, что для обеспечения безопасности своих жизней переждать опасность можно на подконтрольной территории Украины или в третьих странах.

Взрывы в Крыму

Напомним, вчера, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы.

В частности, в Севастополе атаковали штаб Черноморского флота россиян. Здание было сильно повреждено в результате атаки.

При этом в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что причина взрывов - атака украинских военных.

Все детали удара ВСУ можете узнатьв материале РБК-Украина.

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