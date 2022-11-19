Перебування в російському полоні зараховуватиметься в страховий стаж

Час, який українці проведуть в полоні, зараховуватиметься до страхового стажу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Пенсійний фонд України.
Так, 19 листопада набуває чинності Закон України від 26.01.2022 № 2010-ІХ "Про соціальний та правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їх сімей".
"Громадяни України, стосовно яких згідно із Законом України № 2010-ІХ встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню", - йдеться в повідомленні.
Страхові внески за них за весь період полону та протягом шести місяців після звільнення сплачуються із державного бюджету.
Законопроект передбачає, що період перебування у полоні зараховуватиметься до страхового пенсійного стажу, а також до страхового стажу роботи у шкідливих умовах, що дає право на призначення пільгової пенсії.
Нагадаємо, в Україні до кінця 2022 року буде проведено черговий, третій плановий перерахунок пенсій. Збільшені виплати зможуть отримати деякі категорії пенсіонерів.
Також повідомлялось, що Закон про державний бюджет України на 2023 рік передбачає збільшення видатків на Пенсійний фонд. Планова індексація пенсій відбудеться.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.