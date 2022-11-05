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У Мінсоцполітики відповіли, чи буде індексація пенсій

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Україна, Субота 05 листопада 2022 14:43
У Мінсоцполітики відповіли, чи буде індексація пенсій Фото: індексація пенсій планується у 2023 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Закон про державний бюджет України на 2023 рік передбачає збільшення видатків на Пенсійний фонд. Планова індексація пенсій відбудеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Оксани Жолнович в ефірі телемарафону.

"Наш бюджет на 23-й рік нарешті затверджено. Відповідно 21 мільярд додано Міністерству соціальної політики в порівняні з минулим роком. І це дозволить нам говорити про збільшення коштів для пенсіонерів. Ми плануємо провести індексацію, так, як ми і обіцяли, відповідно вже потрошечки будемо наповнювати цей бюджет", - сказала вона.

Нагадаємо, до другого читання у державному бюджеті на 2023 рік видатки на Пенсійний фонд України були збільшені на 38,9 млрд гривень.

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Пенсії Індексація зарплат і пенсій
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