У Мінсоцполітики відповіли, чи буде індексація пенсій

"Наш бюджет на 23-й рік нарешті затверджено. Відповідно 21 мільярд додано Міністерству соціальної політики в порівняні з минулим роком. І це дозволить нам говорити про збільшення коштів для пенсіонерів. Ми плануємо провести індексацію, так, як ми і обіцяли, відповідно вже потрошечки будемо наповнювати цей бюджет", - сказала вона.