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Переброски не будет. ВСУ разбили четвертый мост в Херсонской области, - Хлань

Фото: украинские военные лишили россиян возможности перебрасывать технику (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Вооруженные силы Украины сегодня попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для переброски техники на правобережную часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

"Сегодня ВСУ попали в последний четвертый мост, соединявший Правый и Левый берег. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно перебрасывать свою технику", - отметил он.

По его словам, оккупанты будут пытаться ремонтировать мосты и искать альтернативу в переправах, но это займет много времени. Кроме того, противник боится и готовится к контрнаступлению украинских войск - в Херсоне наставили деревянных противотанковых "ежей".

"Усилили давление на горожан - ночью проводили обыски и задерживали людей. Из-за обстрелов населенных пунктов есть погибшие и раненые среди гражданского населения. В области продолжаются пожары", - добавил Хлань.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Херсоне провели серию ночных обысков задержаний.

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Вооруженные силы УкраиныХерсонская область