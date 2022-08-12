Перекидання не буде. ЗСУ розбили четвертий міст у Херсонській області, - Хлань

Збройні сили України сьогодні влучили в четвертий і останній міст в Херсонській області, який противник використовував для перекидання техніки на правобережну частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"Сьогодні ЗСУ влучили в останній четвертий міст, що з'єднував Правий і Лівий берег. Тобто у росіян більше немає ніякої можливості повноцінно перекидати свою техніку", - зазначив він.

За його словами, окупанти будуть намагатися ремонтувати мости і шукати альтернативу в переправах, але це займе багато часу. Крім того, противник боїться і готується до контрнаступу українських військ - в Херсоні наставили дерев'яних протитанкових "їжаків".

"Посилили тиск на городян - вночі проводили обшуки і затримували людей. Через обстріли населених пунктів є загиблі та поранені серед цивільного населення. В області тривають пожежі", - додав Хлань.