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Перекидання не буде. ЗСУ розбили четвертий міст у Херсонській області, - Хлань

Фото: українські військові позбавили росіян можливості перекидати техніку (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Збройні сили України сьогодні влучили в четвертий і останній міст в Херсонській області, який противник використовував для перекидання техніки на правобережну частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"Сьогодні ЗСУ влучили в останній четвертий міст, що з'єднував Правий і Лівий берег. Тобто у росіян більше немає ніякої можливості повноцінно перекидати свою техніку", - зазначив він.

За його словами, окупанти будуть намагатися ремонтувати мости і шукати альтернативу в переправах, але це займе багато часу. Крім того, противник боїться і готується до контрнаступу українських військ - в Херсоні наставили дерев'яних протитанкових "їжаків".

"Посилили тиск на городян - вночі проводили обшуки і затримували людей. Через обстріли населених пунктів є загиблі та поранені серед цивільного населення. В області тривають пожежі", - додав Хлань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Херсоні провели серію нічних обшуків затримань.

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Збройні сили УкраїниХерсонская область