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Перебої зі світлом і брак людей: виробник дронів розповів про ризики індустрії взимку

13:18 24.09.2026 Чт
3 хв
aimg Лев Шевченко
Перебої зі світлом і брак людей: виробник дронів розповів про ризики індустрії взимку Фото: дрони 3DTech (РБК-Україна)
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Оборонні виробники зустрічають зиму з кількома ризиками одразу: перебої з електропостачанням, невизначеність замовлень на межі бюджетних років і виснаження команд.

Про це в інтервʼю РБК-Україна повідомив CEO 3DTech Олексій Жулінський.

Виклики зими: енергетика, фінансування та люди

Жулінський виділив ризик одночасного посилення кількох проблем.

Перша - енергетика та безпека. Компанія має бути готовою до перебоїв з електропостачанням, додаткових витрат на тепло та загалом складніших умов роботи. При цьому стійкість підприємства залежить не лише від самої компанії, а й від стабільності постачальників і логістики.

Друга - фінансування на переході між бюджетними роками. За словами CEO, виробникам важливо завчасно розуміти, які замовлення чекають на початку наступного року. Виробництво не може зупинитися на кілька місяців: потрібно платити зарплати, утримувати потужності, закуповувати компоненти.

Третя - люди.

"Тривала робота в умовах війни, яка триває уже 12-й рік, виснажує команду, а взимку ще додаються побутові труднощі. Тому ми вже зараз пріоритетно думаємо про те, як забезпечити команді можливість стабільно працювати за різних сценаріїв розвитку ситуації", - розповів Жулінський.

Окремо він наголосив на готовності продукції до зимових умов. Це, за його словами, потрібно перевіряти завчасно, враховуючи у вимогах до продукції, тестуванні, контролі якості та зворотному зв'язку з військовими.

Чотири виклики оборонного виробництва

Для галузі загалом Жулінський виділив чотири основні виклики: безпека, люди, передбачуваність замовлень і залежність від імпортних компонентів.

Безпека виробництва, за його словами, починається із захисту людей. Укриття, енергетична стійкість і можливість відновити роботу після надзвичайної ситуації потребують значних інвестицій і системної співпраці бізнесу й держави.

Другий виклик - кадри.

"Галузь уже відчуває дефіцит інженерів, технологів, працівників виробництва - як досвідчених, так і тих, кого можна навчити під потреби конкретного виробництва – та сильних керівників. Виробники конкурують між собою за людей, а підготовка нового фахівця займає час", - зазначив CEO.

За його словами, ці треки йдуть паралельно з навчанням і розвитком людей усередині галузі та залученням ветеранів, які мають практичний досвід і розуміння потреб фронту. Водночас роботодавці мають створювати умови для їхньої роботи, а система - адаптуватися під потреби ветеранів, а не вимагати від них підлаштовуватися під неї.

У співпраці з державою ключовою Жулінський назвав передбачуваність.

"Нам потрібне розуміння обсягів, строків і фінансування хоча б на півроку вперед. Це дозволяє відповідально наймати людей, інвестувати в обладнання й планувати закупівлі", - каже співрозмовник.

Четвертий виклик - компоненти. Для напряму 3DTech особливо важливе оптоволокно, а залежність від обмеженого кола закордонних постачальників створює ризики для всієї галузі. Локалізація та розвиток українських постачальників, на думку CEO, мають бути частиною довгострокової промислової політики.

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Потребу в довшому горизонті планування озвучують і галузеві асоціації. У розмові з РБК-Україна про очікування індустрії від нового міністра оборони Євгенія Хмари виконавчий директор Української Ради зброярів Ігор Федірко наголосив, що держава має ставити виробникам завдання не лише на сьогодні, а й на шість, дев'ять чи дванадцять місяців наперед.

Питання прозорості й термінів закупівель, зокрема дронів із волоконно-оптичним зв'язком, також залишається предметом дискусій у галузі. Наприкінці серпня РБК-Україна писало про закупівлю АОЗ ДОТ: 20 серпня агенція розіслала виробникам запит на комерційні пропозиції за 52 лотами поза системою Prozorro. На підготовку пропозицій відвели чотири робочі дні замість щонайменше шести, передбачених законом "Про оборонні закупівлі".

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