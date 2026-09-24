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Перебои со светом и нехватка людей: производитель дронов рассказал о рисках индустрии зимой

13:18 24.09.2026 Чт
3 мин
aimg Лев Шевченко
Перебои со светом и нехватка людей: производитель дронов рассказал о рисках индустрии зимой Фото: дроны 3DTech (РБК-Украина)
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Оборонные производители встречают зиму с несколькими рисками сразу: перебои с электроснабжением, неопределенность заказов на грани бюджетных лет и истощение команд.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил CEO 3DTech Алексей Жулинский.

Вызовы зимы: энергетика, финансирование и люди

Жулинский выделил риск одновременного усугубления нескольких проблем.

Первая - энергетика и безопасность. Компания должна быть готова к перебоям с электроснабжением, дополнительным расходам на тепло и в целом сложным условиям работы. При этом устойчивость предприятия зависит не только от самой компании, но и стабильности поставщиков и логистики.

Вторая - финансирование на переходе между бюджетными годами. По словам CEO, производителям важно заранее понимать, какие заказы ждут в начале следующего года. Производство не может остановиться на несколько месяцев: нужно платить зарплаты, удерживать мощности, закупать компоненты.

Третья - люди.

"Длительная работа в условиях войны, которая длится уже 12-й год, истощает команду, а зимой еще прибавляются бытовые трудности. Поэтому мы уже сейчас приоритетно думаем о том, как обеспечить команде возможность стабильно работать при разных сценариях развития ситуации", - рассказал Жулинский.

Отдельно он отметил готовность продукции к зимним условиям. Это, по его словам, нужно проверять заблаговременно, учитывая требования к продукции, тестированию, контролю качества и обратной связи с военными.

Четыре вызова оборонного производства

Для отрасли в целом Жулинский выделил четыре основных вызова: безопасность, люди, предсказуемость заказов и зависимость от импортных компонентов.

Безопасность производства, по его словам, начинается с защиты людей. Укрытие, энергетическая устойчивость и возможность возобновить работу после чрезвычайной ситуации требуют значительных инвестиций и системного сотрудничества бизнеса и государства.

Второй вызов - кадры.

"Отрасль уже испытывает дефицит инженеров, технологов, работников производства - как опытных, так и тех, кого можно научить под нужды конкретного производства - и сильных руководителей. Производители конкурируют между собой за людей, а подготовка нового специалиста занимает время", - отметил CEO.

По его словам, эти треки идут параллельно с обучением и развитием людей внутри отрасли и привлечением ветеранов, имеющих практический опыт и понимание потребностей фронта. В то же время работодатели должны создавать условия для их работы, а система адаптироваться под нужды ветеранов, а не требовать от них подстраиваться под нее.

В сотрудничестве с государством ключевым Жулинский назвал предсказуемость.

"Нам нужно понимание объемов, сроков и финансирования хотя бы на полгода вперед. Это позволяет ответственно нанимать людей, инвестировать в оборудование и планировать закупки", - говорит собеседник.

Четвертый вызов - компоненты. Для направления 3DTech особенно важно оптоволокно, а зависимость от ограниченного круга зарубежных поставщиков создает риски для всей отрасли. Локализация и развитие украинских поставщиков, по мнению CEO, должно быть частью долгосрочной промышленной политики.

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Потребность в более длинном горизонте планирования озвучивают и отраслевые ассоциации. В разговоре с РБК-Украина об ожиданиях индустрии от нового министра обороны Евгения Хмары исполнительный директор Украинского Совета оружейников Игорь Федирко подчеркнул, что государство должно ставить производителям задачу не только на сегодня, но и на шесть, девять или двенадцать месяцев вперед.

Вопрос прозрачности и сроков закупок, в том числе дронов с волоконно-оптической связью, также остается предметом дискуссий в отрасли. В конце августа РБК-Украина писало о закупке АОЗ ДОТ: 20 августа агентство разослало производителям запрос на коммерческие предложения по 52 лотам вне системы Prozorro. На подготовку предложений отвели четыре рабочих дня вместо не менее шести, предусмотренных законом "Об оборонных закупках".

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