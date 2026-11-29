Перебої Starshield можуть завадити Україні стримувати наступ РФ і проводити контратаки, - ISW
Проблеми зі Starshield можуть мати для України значно масштабніші наслідки. Під загрозою не лише удари по тилу РФ, а й можливості українських контратак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Як розповіли два джерела в українському військовому керівництві, перебої в роботі Starshield серйозно впливають на українську кампанію ударів дронами середньої дальності по окупованих територіях.
За словами одного з них, через ці перешкоди українські сили втрачають більше безпілотників. Крім того, військовим доводиться відмовлятися від частини запланованих ударних місій. Проблеми зі Starshield позначаються і на спробах України перехоплювати російські дрони великої дальності.
Як це може вплинути на ситуацію на фронті
В ISW наголошують, що удари українських безпілотників середньої дальності мають важливе значення для стримування російського наступу. Вони дають змогу не допустити накопичення російських сил перед атаками та ускладнюють забезпечення підрозділів на передовій.
Аналітики зазначають, що протягом 2026 року ця кампанія відіграла ключову роль у стримуванні наступальних дій російської армії на різних ділянках фронту. Вона також допомагала створювати умови для українських контрнаступів.
Зокрема, українські дрони уражали російські наземні лінії комунікацій, скупчення особового складу та інші військові об'єкти на окупованих територіях. Такі удари ускладнювали постачання російських підрозділів, переміщення військових до передових позицій і підтримку сил на лінії фронту. Це, своєю чергою, сповільнювало просування російської армії.
Крім того, удари безпілотниками середньої дальності допомагали українським військовим готувати умови для контрнаступальних операцій, зокрема, на Лиманському та Олександрівському напрямках.
"Подальші перебої у роботі системи Starshield можуть поставити під загрозу здатність України досягати успіхів на тактичному та оперативному рівнях на полі бою, як це було під час операції "Вівальді",
Нагадаємо, 13 листопада видання Axios із посиланням на українського чиновника повідомило, що через нові обмеження Starshield зривалися всі місії українських безпілотників. У SpaceX тоді заперечили, що в роботі системи відбулися будь-які зміни.
Уже наступного дня президент Володимир Зеленський заявив, що на окупованих територіях діє обмеження швидкості Starshield - не більше 161 км/год. Він припустив, що його запровадила саме SpaceX, а не американська влада.
27 листопада Зеленський повідомив, що роботу Starlink і Starshield вдалося нормалізувати на підконтрольній Україні території. Водночас на окупованих землях обмеження залишилися, через що українським військовим складніше перехоплювати російські реактивні "Шахеди".