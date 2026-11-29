Проблеми зі Starshield можуть мати для України значно масштабніші наслідки. Під загрозою не лише удари по тилу РФ, а й можливості українських контратак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як розповіли два джерела в українському військовому керівництві, перебої в роботі Starshield серйозно впливають на українську кампанію ударів дронами середньої дальності по окупованих територіях.

За словами одного з них, через ці перешкоди українські сили втрачають більше безпілотників. Крім того, військовим доводиться відмовлятися від частини запланованих ударних місій. Проблеми зі Starshield позначаються і на спробах України перехоплювати російські дрони великої дальності.

Як це може вплинути на ситуацію на фронті

В ISW наголошують, що удари українських безпілотників середньої дальності мають важливе значення для стримування російського наступу. Вони дають змогу не допустити накопичення російських сил перед атаками та ускладнюють забезпечення підрозділів на передовій.

Аналітики зазначають, що протягом 2026 року ця кампанія відіграла ключову роль у стримуванні наступальних дій російської армії на різних ділянках фронту. Вона також допомагала створювати умови для українських контрнаступів.

Зокрема, українські дрони уражали російські наземні лінії комунікацій, скупчення особового складу та інші військові об'єкти на окупованих територіях. Такі удари ускладнювали постачання російських підрозділів, переміщення військових до передових позицій і підтримку сил на лінії фронту. Це, своєю чергою, сповільнювало просування російської армії.

Крім того, удари безпілотниками середньої дальності допомагали українським військовим готувати умови для контрнаступальних операцій, зокрема, на Лиманському та Олександрівському напрямках.