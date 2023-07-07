PepsiCo та Mars отримали рекордний прибуток на території Росії

Продажі Mondelez Rus', яка продає печиво Jubilee та шоколад Alpen Gold, зросли минулого року на 38% до 92 млрд рублів (1,1 млрд доларів) за місцевими стандартами бухгалтерського обліку, згідно з нещодавньою документацією, поданою до податкових органів Росії. Виробник шоколаду Cadbury більш ніж подвоїв свій загальний прибуток у порівнянні з 2021 роком.

Рентабельність зросла завдяки ціноутворенню, зростанню обсягів та призупиненню реклами, йдеться у річному звіті Mondelez. Минулого року на Росію припадало 4% її консолідованої виручки.

Mars, який прийшов до Росії на початку 90-х років, зафіксував зростання продажів на 14% до 177 млрд рублів минулого року, а прибуток зріс на 58% до 27 млрд рублів. Виторг PepsiCo в Росії зріс на 16%, а прибуток збільшився в чотири рази, і виробник газованих напоїв заявив, що операції в Росії принесуть 5% консолідованої чистої виручки в 2022 році в порівнянні з 4% роком раніше.

За інформацією Mondelez та Pepsi, існують обмеження на переказ коштів у Росію та з Росії. Очікується, що великі російські компанії, у тому числі ці американські фірми, також оподатковуватимуться на непередбачені доходи у розмірі 10% від різниці у прибутку в 2021-2022 роках порівняно з 2018-2019 роками.

"Основні" продукти

Американські групи залишилися в Росії, оскільки вони не підпадають під санкції, але всі три заявили, що продаватимуть лише "основні" продукти, навіть незважаючи на те, що деякі інші компанії вийшли з нього на тлі обурення війною Путіна проти України. Генеральний директор PepsiCo Рамон Лагуарта заявив у вересні, що компанія зупиняє продаж таких міжнародних брендів, як 7Up та Pepsi. Підрозділ американської групи в Росії продає чіпси, газовані напої, молоко, молочні продукти та дитяче харчування, а також місцеві продукти, такі як квас.

Компанії, що залишилися, могли отримати вигоду з відходу конкурентів з ринку. "У будь-якій кризі будуть переможці", - сказала Ліліт Геворкян, російський аналітик S&P Global Market Intelligence. "У споживчих витратах немає різких змін. Так, є спад, але ми не спостерігаємо колапсу у стилі COVID", - додала вона.

Споживчі гіганти заявили, що скорочують свій бізнес у Росії, але кілька великих брендів у світовому секторі продуктів харчування та напоїв фактично зникли. Coca-Cola, наприклад, справді пішла, але її продукцію, як і раніше, можна імпортувати через треті країни, і для задоволення попиту також з'явилися наслідувачі газованих напоїв під російськими брендами.

Напружений ринок праці та помірні темпи інфляції підтримують споживчий попит, вважає Хелі Симола, старший економіст Інституту економік Банку Фінляндії, що розвиваються. Банк Росії прогнозує, що цього року економіка зросте на 2% і досягне довоєнного рівня до кінця 2024 року, коли вплив санкцій послабшає.

Тим не менш, небувале зростання продажів Mondelez починає спадати. Американський виробник продуктів харчування заявив, що у 2023 році він продає в Росії значно менше продуктів, а з січня обсяги продажів скоротилися на двоцифрові цифри. У червні Mondelez заявила, що скоротила свою діяльність, припинила нові капітальні вкладення, запуск нових продуктів та витрати на рекламу у Росії.

Mars, який продає шоколад Bounty та корм для собак Pedigree, також зводить до мінімуму свою діяльність у Росії, за словами Ендрю Кларка, глобального президента Mars Wrigley, без будь-яких подробиць. PepsiCo відмовилася від коментарів.

Бойкот

Компанії споживчих товарів, які продовжують працювати в Росії, стикаються з бойкотами та кампаніями на деяких західних ринках. Чим довше триває війна і гине більше мирних жителів, тим сильніший тиск із боку споживачів на бізнес з метою припинення діяльності в Росії.

Pernod Ricard припинила експорт усіх спиртних напоїв до Росії лише через кілька тижнів після того, як заявила, що відновить постачання після того, як зіткнулася із закликами бойкотувати у Швеції, на батьківщині горілки Absolut. Британське морозиво для миловарного конгломерату Unilever Plc у понеділок стало мішенню ініціативної групи "Проект української солідарності", яка заявляє, що будь-які податки, які сплачує російський уряд, допомагають фінансувати війну.

Виручка Unilever у Росії впала на 1% до 85 млрд рублів, але прибуток минулого року майже подвоївся до 9 млрд рублів, згідно з місцевими документами. Компанія заявила, що російський підрозділ відокремлений від решти бізнесу, і прибуток не залишає країну. Представник компанії сказав, що дії Unilever, спрямовані на скорочення бізнесу в Росії, призвели до зниження обсягів продажу приблизно на 15% минулого року.

Компаніям, які мають активи в Росії, для їх продажу потрібен дозвіл місцевих органів влади, і їм загрожує обов'язковий внесок до державного бюджету.