PepsiCo и Mars получили рекордную прибыль на территории России

Продажи Mondelez Rus', которая продает печенье Jubilee и шоколад Alpen Gold, выросли в прошлом году на 38% до 92 млрд рублей (1,1 млрд долларов) по местным стандартам бухгалтерского учета, согласно недавней документации, поданной в налоговые органы России. Производитель шоколада Cadbury более чем удвоил свою общую прибыль по сравнению с 2021 годом.

Рентабельность выросла благодаря ценообразованию, росту объемов и приостановке рекламы, говорится в годовом отчете Mondelez. В прошлом году на Россию приходилось 4% ее консолидированной выручки.

Mars, пришедший в Россию в начале 90-х годов, зафиксировал рост продаж на 14% до 177 млрд рублей в прошлом году, а прибыль выросла на 58% до 27 млрд рублей. Выручка PepsiCo в России выросла на 16%, а прибыль увеличилась в четыре раза, и производитель газированных напитков заявил, что операции в России принесут 5% консолидированной чистой выручки в 2022 году по сравнению с 4% годом ранее.

По информации Mondelez и Pepsi, существуют ограничения на перевод средств в Россию и из России. Ожидается, что крупные российские компании, в том числе эти американские фирмы, также будут облагаться налогом на непредвиденные доходы в размере 10% от разницы в прибыли в 2021-2022 годах по сравнению с 2018-2019 годами.

"Основные" продукты

Американские группы остались в России, поскольку они не подпадают под санкции, но все три заявили, что будут продавать только "основные" продукты, даже несмотря на то, что некоторые другие компании вышли из него на фоне возмущения войной Путина против Украины. Генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта заявил в сентябре, что компания приостанавливает продажу таких международных брендов, как 7Up и Pepsi. Подразделение американской группы в России продает чипсы, газированные напитки, молоко, молочные продукты и детское питание, а также местные продукты, такие как квас.

Компании, которые остались, могли извлечь выгоду из ухода конкурентов с рынка. "В любом кризисе будут победители", - сказала Лилит Геворкян, российский аналитик S&P Global Market Intelligence. "В потребительских расходах нет резких изменений. Да, есть спад, но мы не наблюдаем коллапса в стиле COVID", - добавила она.

Потребительские гиганты заявили, что сокращают свой бизнес в России, но несколько крупных брендов в мировом секторе продуктов питания и напитков фактически исчезли. Coca-Cola, например, действительно ушла, но ее продукцию по-прежнему можно импортировать через третьи страны, и для удовлетворения спроса также появились подражатели газированных напитков под российскими брендами.

Напряженный рынок труда и умеренные темпы инфляции поддерживают потребительский спрос, считает Хели Симола, старший экономист Института развивающихся экономик Банка Финляндии. Банк России прогнозирует, что в этом году экономика вырастет на 2% и достигнет довоенного уровня к концу 2024 года, когда влияние санкций ослабнет.

Тем не менее, небывалый рост продаж Mondelez начинает спадать. Американский производитель продуктов питания заявил, что в 2023 году он продает в России значительно меньше продуктов, а с января объемы продаж сократились на двузначные цифры. В июне Mondelez заявила, что сократила свою деятельность, прекратила новые капитальные вложения, запуск новых продуктов и расходы на рекламу в России.

Mars, который продает шоколад Bounty и корм для собак Pedigree, также сводит к минимуму свою деятельность в России, по словам Эндрю Кларка, глобального президента Mars Wrigley, без каких-либо подробностей. PepsiCo отказалась от комментариев.

Бойкот

Компании потребительских товаров, которые продолжают работать в России, сталкиваются с бойкотами и кампаниями на некоторых западных рынках. Чем дольше продолжается война и гибнет больше мирных жителей, тем сильнее давление со стороны потребителей на бизнес с целью прекращения деятельности в России.

Pernod Ricard прекратила экспорт всех спиртных напитков в Россию всего через несколько недель после того, как заявила, что возобновит поставки после того, как столкнулась с призывами бойкотировать в Швеции, на родине водки Absolut. Британское мороженое для мыловаренного конгломерата Unilever Plc в понедельник стало мишенью инициативной группы "Проект украинской солидарности", которая заявляет, что любые налоги, уплачиваемые российскому правительству, помогают финансировать войну.

Выручка Unilever в России упала на 1% до 85 млрд рублей, но прибыль в прошлом году почти удвоилась до 9 млрд рублей, согласно местным документам. Компания заявила, что российское подразделение отделено от остального бизнеса, и прибыль не покидает страну. Представитель компании сказал, что действия Unilever, направленные на сокращение бизнеса в России, привели к снижению объемов продаж примерно на 15% в прошлом году.

Компаниям, имеющим активы в России, для их продажи требуется разрешение местных органов власти, и им грозит обязательный взнос в государственный бюджет.