Пентхаус за "єОселею" більше не купиш: голова "Укрфінжитла" про нові правила іпотеки

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Обмеження для елітної нерухомості: загальне допустиме перевищення нормативної площі та вартості житла обмежили 10%, щоб не фінансувати дорогі об'єкти, як-от пентхауси.

Зменшення чека: "Укрфінжитло" зменшує середній розмір кредиту до 1,9-2 млн гривень, щоб охопити фінансовою допомогою більше сімей.

Більше площі для родин: для сімей із двох або трьох осіб нормативну площу житла розширили до 73 кв. м, а вік дітей у складі сім'ї враховують до 21 року.

Пільги для вразливих груп: Ставку 3% поширили на мобілізованих і ветеранів, для молоді до 25 років діє перший внесок 10%, а для ВПО дозволили купувати житло на "вторинці" віком до 20 років.

Чому прибрали "пентхауси" та дорогі об'єкти

Раніше покупці могли оформити пільговий кредит у межах нормативної площі, а різницю доплачувати власними коштами. Таким чином, наприклад, їм вдавалося купити умовний "пентхаус" площею 150 кв. м.

За твердженням Євгена Мецгера, така практика не відповідала соціальній логіці програми, яка має допомагати людям придбати достатнє за площею житло, а не фінансувати дорогі об'єкти.

Якщо ж споживач спроможний сплатити значну частину вартості самостійно, то, вважає голова "Укрфінжитла", такій людині варто або купити менше житло, або звернутися по комерційну іпотеку.

У результаті загальне допустиме перевищення нормативної площі та вартості житла для угод за програмою "єОселя" уряд обмежив на рівні 10%.

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Менший чек і нові норми площ для сімей

В "Укрфінжитлі" також свідомо зменшують середній розмір кредиту – з 4-5 млн грн до 1,9-2 млн грн. Це потрібно для того, щоб охопити фінансуванням більше родин.

Одночасно Кабінет міністрів на прохання "Укрфінжитла" переглянув нормативи площі для молодих сімей. Спочатку норму в 52,5 кв. м встановили для сімей з однієї-двох осіб. Однак це виявилося замалим для пар, які планують дітей.

Тепер сім'я з двох чи трьох осіб може претендувати на квартиру площею до 73 кв. м. При цьому дитину враховують у складі сім'ї до досягнення нею 21 року.

Умови для вразливих категорій

Для позичальників віком до 25 років і надалі діє перший внесок у розмірі 10%.

Для внутрішньо переміщених осіб розширили можливість купівлі житла на вторинному ринку. Тепер їм доступні об'єкти віком до 20 років.

Крім того, пільгову ставку 3%, яка спершу діяла лише для кадрових військовослужбовців, поширили на мобілізованих та ветеранів.