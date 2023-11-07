У Пентагоні заявили, що в Газі постраждали "тисячі" цивільних

Коментуючи інформацію про кількість жертв серед цивільного населення у Газі представник Пентагону розповів, що за даними США цифри обчислюються тисячами.

"Це причина, чому в наших дискусіях з ізраїльтянами та іншими в регіоні ми приділяли особливу увагу тому, наскільки важливо людям отримати гуманітарну допомогу в Газі", - заявив Райдер.

Наземна операція ЦАХАЛ у Газі

7 жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних. Після цього Єрусалим оголосив початок операції "Залізні мечі".

У її рамках армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розширила наземну операцію у Секторі Газа. В регіон було введено війська та техніка. Згодом спікер ізраїльської армії контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛу повністю оточили місто.

6 листопада президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили можливість "гуманітарних пауз", щоб допомогти мирним жителям дістатися до безпечніших місць.