У Пентагоні заперечили чутки про згортання кібератак США проти Росії, - Bloomberg

За даними джерел видання, Гегсет не скасовував і не відкладав жодних кібероперацій, спрямованих проти зловмисних російських цілей. Також не було жодного наказу про припинення наступальних операцій відповідно до цього пріоритету.

Нагадаємо, напередодні низка американських ЗМІ написали про те, що Гегсет наказав кіберкомандуванню США відмовитися від усіх планів проти Росії, включно з наступальними цифровими діями.

Однак повідомлення про зупинку викликало гнівну реакцію демократів, зокрема лідера сенатської меншості Чака Шумера, який заявив, що адміністрація Трампа дає "свободу дій, у той час, як Росія продовжує проводити кібероперації та атаки з метою викупу на найважливіші об'єкти американської інфраструктури".

Зокрема, у повідомленнях про зупинку йшлося про те, що вона сталася до того, як президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський посварились у п'ятницю, 28 лютого, у Білому домі.

На запитання про більш ранні повідомлення про припинення операцій Пентагон відмовився від коментарів, але заявив, що у Гегсета немає важливішого пріоритету, ніж безпека американських військ.