У Пентагоні висловилися про очікування американців від контрнаступу ЗСУ

Американцям подобається бачити прогрес. Тож ми з нетерпінням чекаємо можливості побачити, на що здатні українці в майбутньому контрнаступі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав спікер Об'єднаного комітету начальників штабів США полковник Дейв Батлер.

Також він звернув увагу і на те, що завжди будуть ті, хто сумнівається.

"Знаєте, під час Другої світової війни, коли американці потрапили в "битву у живих огорожах" (епізод бойових дій 1944 року, після висадки союзників у Нормандії, - ред.) було багато публічних коментарів у медіа, що американський наступ застопорився, було багато тих, хто сумнівався. І що доводить неправоту цих тих, хто сумнівається, - так це прогрес", - пояснив Батлер.

За його словами, говорячи із суто американської точки зору: американцям подобається бачити прогрес.

"Ми насолоджуємося американським футболом, спостерігаючи за тим, як м'яч летить полем, і ми з нетерпінням чекаємо можливості побачити, на що здатні українці. Ми дуже сподіваємось, ми дуже підтримуємо і дуже довіряємо українцям", - підсумував полковник армії США.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у світі існують завищені очікування від майбутнього українського контрнаступу.

Додамо, схожу думку висловили і в Британії. Там зазначили, що українці завжди перевершували очікування на полі бою, але Заходу варто залишатися реалістами у питанні результатів можливого контрнаступу та продовжувати допомогу.

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