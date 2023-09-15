У Пентагоні розповіли коли розпочнеться мовна підготовка українських пілотів

Пентагон підтвердив початок мовної підготовки українських пілотів для навчань на винищувачах F-16 найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх.

У відомстві зазначили, що українські пілоти, а також технічний персонал розпочнуть займатися мовною підготовкою на авіабазі в Техасі вже в вересні. Згодом вони навчатимуться керуванню та обслуговуванню винищувачів F-16.

"Ми очікуємо, що мовна підготовка розпочнеться пізніше цього місяця", - сказала Сінгх.

Конкретної дати, коли почнуться ці навчання представниця Пентагону не вказала.

Передача F-16 Україні та навчання пілотів

Після візиту президента України Володимира Зеленського до Європи стало відомо про домовленості щодо передачі нашій державі 61 винищувача F-16. Літаки нададуть Нідерланди, Данія та Норвегія.

Директор Повітряних сил Національної гвардії США Майкл Ло розповів, що перша група українських пілотів, які навчатимуться літати на F-16 у Сполучених Штатах може пройти підготовку вже до кінця цього року.

Раніше в Міністерстві оборони заявляли, що Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців.