У Пентагоні підтвердили відправлення вдосконаленої версії Abrams в Україну

Сполучені Штати Америки хочуть надіслати в Україну M1A2 Abrams. Така модифікація танка є вдосконаленою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступниці прессекретаря Пентагону Сабріни Сінгх.
"У нас просто немає цих танків у наявності на наших складах, тому знадобляться місяці, щоб доставити M1A2 Abrams в Україну", - заявила вона під час брифінгу, зазначивши, що навмисно згадала модифікацію танків.
Вона додала, що така техніка потребує обслуговування та підтримки, а також "багато часу займе навчання українців".
Варто зауважити, що версія M1A2 обладнана станцією керуванням зброї командира з покращеною оптикою для прицілювання, а також незалежним тепловізором, який дозволяє командиру самостійно сканувати цілі у будь-яких погодних умовах.
При цьому M1A2 Abrams також захищений спеціальною бронею, яка містить збіднений уран. Але експортну версію нею не обладнано.
Нагадаємо, вчора, 25 січня, президент США Джо Байден анонсував передачу Україні американських танків Abrams.
Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що постачати планується модифікацію M1A2.
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