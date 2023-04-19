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У Пентагоні назвали три пріоритети військової допомоги Україні

Фото: заступник міністра оборони США Колін Кал (defense gov)
Автор: Наталія Юрченко

США та партнери поінформовані про військові потреби України. Наразі є три найголовніші пріоритети оборонної допомоги.

Про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За його словами, Україна досі потребує засобів для протиповітряної оборони. Крім того, українській армії потрібна артилерія та броньована техніка.

"Їхні три головні пріоритети є трьома нашими головними пріоритетами: протиповітряна оборона, артилерія, механізовані та бронетехнічні сили та все, що необхідно для обслуговування та підтримки цих транспортних засобів", - заявив заступник голови Пентагону.

Варто зазначити, що 21 квітня пройде чергова зустріч з оборони України у форматі "Рамштайн".

Напередодні зустрічі міністр оборони Олексій Резніков обговорив з главою Пентагону пріоритети України у військовій допомозі.

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