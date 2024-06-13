В Пентагоне назвали главную тему сегодняшнего "Рамштайна"
Темой обсуждения на запланированной на 13 июня в Брюсселе встрече в формате "Рамштайн" будет усиление возможностей Украины в противовоздушной обороне.
Об этом заявила заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Представительница Пентагона напомнила, что ПВО - приоритет для Украины.
"Это то, что ей нужно - будь то в виде Patriot или в других формах. Поэтому я уверена, что это будет темой обсуждения на завтрашнем заседании UDCG", - сказала она.
Глава Пентагона Ллойд Остин вместе с главой Объединенного комитета начальников штабов США уже вылетел в Брюссель.
Напомним, по данным НАТО, встреча в формате "Рамштайн" состоится в Брюсселе 13 июня в 11.00.
Позже, 15 июня, состоится встреча министров обороны стран НАТО и Группы по ядерному планированию.
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