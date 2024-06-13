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В Пентагоне назвали главную тему сегодняшнего "Рамштайна"

Четверг 13 июня 2024 01:53
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В Пентагоне назвали главную тему сегодняшнего "Рамштайна" Фото: зампреда Министерства обороны США Сабрина Сингх (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Темой обсуждения на запланированной на 13 июня в Брюсселе встрече в формате "Рамштайн" будет усиление возможностей Украины в противовоздушной обороне.

Об этом заявила заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Представительница Пентагона напомнила, что ПВО - приоритет для Украины.

"Это то, что ей нужно - будь то в виде Patriot или в других формах. Поэтому я уверена, что это будет темой обсуждения на завтрашнем заседании UDCG", - сказала она.

Глава Пентагона Ллойд Остин вместе с главой Объединенного комитета начальников штабов США уже вылетел в Брюссель.

Напомним, по данным НАТО, встреча в формате "Рамштайн" состоится в Брюсселе 13 июня в 11.00.

Позже, 15 июня, состоится встреча министров обороны стран НАТО и Группы по ядерному планированию.

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Война в Украине Встреча Рамштайн
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