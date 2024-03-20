В Пентагоні назвали "червоні лінії" для України у використанні F-16

Відповідаючи на запитання про те, чи існують застереження для України щодо F-16, речник Пентагону заявив, що Захід бачить використання винищувачів Україною лише в межах її суверенної території. Водночас він зауважив, що літаки дадуть "унікальний повітряний потенціал" нашій країні.

"Який має на меті зосередитися на захисті Україною своєї суверенної території й всередині суверенних кордонів України", - відзначив Райдер.

Він додав, що повітряна коаліція наразі докладає всіх зусиль, аби навчити українських пілотів та техніків керування та підтримки цих літаків. У тому ж числі коаліція опікується питанням доставки винищувачів.

F-16 для України

Торік Данія й Нідерланди пообіцяли надати нашій країні 61 винищувач F-16. Для початку поставок необхідно, щоб наші пілоти й обслуговуючий персонал пройшли відповідне навчання. Україна, зі свого боку, повинна підготувати необхідну інфраструктуру для винищувачів.

Колишній спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав раніше, що навчання першої групи українських пілотів на F-16 у США має завершитися на початку літа. Тим часом видання The New York Times відзначає, що дванадцять українських пілотів до літа цього року будуть готові до бойових вильотів на F-16.Однак на всіх їх не вистачить літаків.