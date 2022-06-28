В Пентагоне высоко оценили действия ВСУ и озвучили проблемы России на фронте

Вооруженные силы Украины оказывают упорное сопротивление в Лисичанске и его окрестностях. ВСУ блестяще проявили себя при обороне Северодонецка.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" , об этом заявил высокопоставленный чиновник Минобороны США.

С военной точки зрения, то небольшое количество украинцев, которое удерживало россиян в Северодонецке так долго, - "это то, что мы все будем изучать в будущем", заявив він.

По его словам, на той небольшой территории, которую ВС РФ удалось отвоевать, было потеряно большое количество личного состава и техники.

"Несколько сотен украинцев продолжают сдерживать российскую армию в довольно серьезном бою. Это говорит о стойкости украинских солдат и их руководства", – заявил сотрудник Пентагона.

По его словам, Министерству обороны США стало известно о растущих признаках сопротивления российской оккупации недалеко от Херсона.

"За последние несколько дней нам стало известно об убийствах местных российских чиновников. Нам также известно, что украинцам удалось освободить несколько небольших городов к северо-западу и западу от Херсона", - заявил он.

По словам высокопоставленного сотрудника Пентагона, Министерство обороны США увидело доказательства сохраняющихся проблем с моральным духом среди российских военнослужащих.

Он добавил, что Россия также использовала свои резервы за последний месяц.

"Тот факт, что Россия говорит о резервах, свидетельствует о влиянии украинцев на российскую армию. На бумаге Россия, безусловно, имеет преимущество в системах вооружения и общей численности войск, которые она может выставить на поле боя", - отметил сотрудник Пентагона.

По его словам, прогресс на поле боя, который демонстрируют ВСУ с меньшими силами, свидетельствует об их мастерстве и решимости.

Что касается поставок американского оружия в Украину, чиновник сказал, что вскоре в Украину будут отправлены четыре дополнительных высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса HIMARS.

"Мы продолжаем работать над нашей помощью в сфере безопасности и делаем все возможное, чтобы доставить эту помощь украинцам как можно быстрее. Думаю, что то, что вы видите на поле боя, свидетельствует о том, что украинцы хорошо используют не только наши системы, но и системы, которые они получают от наших партнеров и союзников по всему миру", - сказал сотрудник Пентагона.

Напомним, в Украину уже прибыли американские ракетные системы HIMARS. Кроме того, США выделит Украине военную помощь еще на 450 млн долларов.

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