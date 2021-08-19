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В Пентагоне рассказали, какая сейчас ситуация в аэропорту Кабула

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Кабул, Четверг 19 августа 2021 09:41
В Пентагоне рассказали, какая сейчас ситуация в аэропорту Кабула Фото: какая ситуация в аэропорту Кабула (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Ситуация в аэропорту Кабула "напряженная, но стабильная". США готовы реагировать на потенциальные угрозы.

Об этом заявил начальник штаба Вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

По его словам, существуют угрозы, за которыми пристально следят. Он добавил, что в любой момент появления угрозы, США моментально и без каких-либо колебаний будут принимать военные меры.

"Вокруг аэропорта еще есть опасная ситуация. Однако Штаты работают над тем, чтобы люди могли безопасно попасть в аэропорт", - сказал он.

Напомним, армия США снова стреляла в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу.

Кроме того, талибы пытались предупредительными выстрелами отогнать людей от аэропорта Кабула.

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