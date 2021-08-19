В Пентагоне рассказали, какая сейчас ситуация в аэропорту Кабула

По его словам, существуют угрозы, за которыми пристально следят. Он добавил, что в любой момент появления угрозы, США моментально и без каких-либо колебаний будут принимать военные меры.

"Вокруг аэропорта еще есть опасная ситуация. Однако Штаты работают над тем, чтобы люди могли безопасно попасть в аэропорт", - сказал он.