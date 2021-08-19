У Пентагоні розповіли, яка зараз ситуація в аеропорту Кабула

За його словами, існують загрози, за якими пильно стежать. Він додав, що в будь-який момент появи загрози, США моментально і без будь-яких коливань будуть вживати військових заходів.

"Навколо аеропорту ще є небезпечна ситуація. Однак Штати працюють над тим, щоб люди могли безпечно потрапити в аеропорт", - сказав він.