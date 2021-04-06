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В Пентагоне призвали Россию объяснить свои намерения из-за стягивания войска к границе с Украиной

Автор: Инна Собора

Пока остается непонятной цель России, которая стягивает своих военных к границе с Украиной. Кремль должен заявить о своих намерениях.

Об этом сказал представитель Пентагона США Джон Кирби, цитирует "Голос Америки".

Кирби отметил, что США очень внимательно следят за передвижением российских войск вдоль границ Украины, а также в Крыму. Он добавил, что действия России вызывают беспокойство.

"Мы призываем Россию заявить о своих намерениях в отношении ряда сил вдоль границы. Мы продолжаем призывать к соблюдению режима прекращения огня, к которым призывали Минские соглашения, а также к снижению температуры напряжения", - сказал представитель Пентагона.

Ранее сообщалось, что Администрация президента Соединенных Штатов обеспокоена из-за российской дезинформации о ситуации на границе Украины.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины.

На наращивание военного присутствия России вблизи украинских границ отреагировали в Соединенных Штатах. Вашингтон обеспокоен такими действиями российской армии.

На фоне стягивания войск президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с президентом США Джо Байденом.

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