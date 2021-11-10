В Пентагоне предупредили об опасности кризиса на границе с Польшей

Пентагон считает, что текущий миграционный кризис на польско-белорусской границе может привести к дестабилизации обстановки в регионе. Вашингтон не получал запросов от Варшавы относительно оказании помощи в военной сфере в связи с происходящим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

США учитывают потенциальное дестабилизирующее воздействие миграционных действий в регионе.

"Мы должны сосредоточиться на поддержке наших союзников и партнеров и на том, что мы не желаем эскалации этой ситуации или какой-либо другой на европейском континенте до того уровня, когда могут произойти просчет и конфликт", - добавил Кирби.

Он сообщил, что от Польши не поступало каких-либо запросов о помощи со стороны американских военных в связи с происходящим.