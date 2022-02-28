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В Пентагоне оценили противостояние украинцев России: творчески подошли к атаке

Автор: Наталья Скороход

Украинцы оказывают упорное сопротивление вторжению российских войск. Оборонные способности украинцев прокомментировали в Пентагоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США.

По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, украинцы упорно противостоят российскому вторжению, до сих пор ни один крупный город на территории Украины еще не захвачен.

"Мы считаем, что их (российских войск, - ред.) продвижение замедлилось как из-за сопротивления украинцев, которые весьма творчески подошли к поиску способов атаковать колонны, так и, во-вторых, из-за нехватки топлива и проблем со снабжением, которые у них были", - сказал чиновник.

Напомним, что украинские войска нанесли большой ущерб российским войскам. Россияне потеряли около 4500 военных и сотни единиц техники.

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Соединенные Штаты АмерикиВооруженные силы УкраиныВторжение России в Украину