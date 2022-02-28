В Пентагоне оценили противостояние украинцев России: творчески подошли к атаке

По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, украинцы упорно противостоят российскому вторжению, до сих пор ни один крупный город на территории Украины еще не захвачен.

"Мы считаем, что их (российских войск, - ред.) продвижение замедлилось как из-за сопротивления украинцев, которые весьма творчески подошли к поиску способов атаковать колонны, так и, во-вторых, из-за нехватки топлива и проблем со снабжением, которые у них были", - сказал чиновник.