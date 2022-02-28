У Пентагоні оцінили протистояння українців Росії: творчо підійшли до атаки

Українці чинять запеклий опір вторгненню російських військ. Оборонні здібності українців прокоментували в Пентагоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США.
За словами високопоставленого представника Міністерства оборони США, українці наполегливо протистоять російському вторгненню, досі жодне велике місто на території України ще не захоплене.
"Ми вважаємо, що їх (російських військ, - ред.) просування сповільнилося як через опір українців, які досить творчо підійшли до пошуку способів атакувати колони, так і, по-друге, через брак палива і проблем з постачанням, які у них були",- сказав чиновник.
Нагадаємо, що українські війська завдали великої шкоди російським військам. Росіяни втратили близько 4500 військових і сотні одиниць техніки.