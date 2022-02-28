У Пентагоні оцінили протистояння українців Росії: творчо підійшли до атаки

За словами високопоставленого представника Міністерства оборони США, українці наполегливо протистоять російському вторгненню, досі жодне велике місто на території України ще не захоплене.

"Ми вважаємо, що їх (російських військ, - ред.) просування сповільнилося як через опір українців, які досить творчо підійшли до пошуку способів атакувати колони, так і, по-друге, через брак палива і проблем з постачанням, які у них були",- сказав чиновник.