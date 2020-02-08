В Пентагоне объяснили установку ядерных ракет на подлодках

США хотят предотвратить конфликты с различными странами, поэтому разворачивают ядерное оружие малой мощности на подводных лодках. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны США.

По его словам, ядерные заряды расширяют возможности президента США, предоставляя ему варианты для сдерживания возможных войн.

"Мы всегда хотим, чтобы имелись варианты действий, они позволяют нам сдерживать конфликты. В конечном счете мы хотим сдерживать конфликт, но если будет необходимо, то хотим быть готовыми воевать и выиграть. Так что в конечном счете наша задача - дать президенту больше возможностей для сдерживания любой страны от конфликта", - заявил Эспер.

Напомним, Министерство обороны США заявило об оснащении баллистических ракет подводных лодок атомного ракетного базирования (ПЛАРБ) новыми ядерными боеголовками малой мощности.

В рамках новой ядерной стратегии США от 2018 года Минобороны США было предписано модифицировать небольшое количество боеголовок баллистических ракет на подлодках в связи с заключением о том, что такие потенциальные противники, как Россия, считают, что применение ядерного оружия малой мощности (тактического) может дать им преимущество над США и их союзниками и партнерами.

Отметим, в марте в Пентагоне заявили, что РФ может применить ядерное оружие. По словам главы Европейского командования США Кертиса Скапаротти, это часть российской доктрины и способа ведения войны.