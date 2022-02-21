В Пентагоне объяснили, почему США не вводят санкции против РФ до вторжения в Украину

США не планируют вводить санкции против России до вторжения в Украину. Причину такой позиции объяснил пресс-секретарь Пентагона Джон Кибри.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По его словам, администрация Байдена пока не склонна вводить полные санкции, поскольку угроза санкций рассматривается как сдерживающий фактор России.
Он добавил, что
Напомним, что президент США согласился встретиться с Путиным, чтоб поговорить об Украине. Однако такая встреча возможна, если не будет вторжения.