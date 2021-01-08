В Пентагоне обещают передать власть Байдену мирным путем

И.о. главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что передача власти избранному президенту США Джо Байдену состоится 20 января. Она пройдет мирным путем.

Об этом сообщили в Twitter Пентагона.

Миллер назвал насилие в Капитолии таким, что противоречит принципам Конституции Соединенных Штатов.

"Я и люди, которых я возглавляю в Министерстве обороны, продолжаем выполнять свои обязанности в соответствии с нашей присягой и осуществим освященную веками мирную передачу власти избранному президенту Байдену 20 января", - заявил глава Пентагона.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс посетит инаугурацию Байдена в знак поддержки мирной передачи власти.

РБК-Украина ранее писало, что Трамп после утверждения итогов выборов в Конгрессе пообещал мирно передать власть своему преемнику Джо Байдену.