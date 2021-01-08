ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Пентагоне обещают передать власть Байдену мирным путем

Автор: Инна Собора

И.о. главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что передача власти избранному президенту США Джо Байдену состоится 20 января. Она пройдет мирным путем.

Самые читаемые новости

Об этом сообщили в Twitter Пентагона.

Миллер назвал насилие в Капитолии таким, что противоречит принципам Конституции Соединенных Штатов.

"Я и люди, которых я возглавляю в Министерстве обороны, продолжаем выполнять свои обязанности в соответствии с нашей присягой и осуществим освященную веками мирную передачу власти избранному президенту Байдену 20 января", - заявил глава Пентагона.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс посетит инаугурацию Байдена в знак поддержки мирной передачи власти.

РБК-Украина ранее писало, что Трамп после утверждения итогов выборов в Конгрессе пообещал мирно передать власть своему преемнику Джо Байдену.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПентагонДжозеф Байден