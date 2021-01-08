У Пентагоні обіцяють передати владу Байдену мирним шляхом

В. о. глави Пентагону Крістофер Міллер заявив, що передача влади обраному президенту США Джо Байдену відбудеться 20 січня. Вона пройде мирним шляхом.

Про це повідомили в Twitter Пентагону.

Міллер назвав насильство в Капітолії таким, що суперечить принципам Конституції Сполучених Штатів.

"Я і люди, яких я очолюю в Міністерстві оборони, продовжуємо виконувати свої обов'язки у відповідності з нашої присягою і здійснимо освячену віками мирну передачу влади обраному президенту Байдену 20 січня", - заявив глава Пентагону.

Раніше повідомлялося, що віце-президент США Майк Пенс відвідає інавгурацію Байдена в знак підтримки мирної передачі влади.

РБК-Україна раніше писало, що Трамп після затвердження підсумків виборів в Конгресі пообіцяв мирно передати владу своєму наступникові Джо Байдену.