Пентагон звинуватив Китай у "централізованій" кампанії перехоплення літаків США

За словами помічника міністра оборони Штатів по Індо-Тихоокеанському регіону Елі Ратнера, така практика є "централізованою та узгодженою кампанією" китайських чиновників, спрямованої на "примус до зміни законної оперативної діяльності США".

"З осені 2021 року ми стали свідками понад 180 подібних інцидентів: за останні два роки більше ніж за десятиліття до цього", - сказав він.

Так, у Пентагоні заявили про майже 200 випадків, коли оператори китайської армії "робили безрозсудні маневри", запускали сигнальні ракети або наближалися "надто швидко або надто близько" до американських літаків.

"А якщо взяти до уваги випадки примусового та ризикованого перехоплення НВАК (Народно-визвольна армія Китаю - Ред.) проти інших держав, то число зросте майже до 300 випадків проти літаків США, союзників та партнерів за останні два роки", - додав він.

Ратнер наголошує, що ці маневри є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб завадити американським силам безпечно діяти "у місцях, де ми та кожна країна світу маємо повне право перебувати відповідно до міжнародного права".

Шеф Індо-Тихоокеанського командування військ США адмірал ВМС Джон Акіліно звернув увагу, що військовими різних країн щодня здійснюються перехоплення по всьому світу, при цьому переважна більшість таких маневрів є безпечними. Однак поведінка Китаю "викликає занепокоєння".

Чиновники Пентагону закликали Китай припинити здійснювати подібні ризиковані маневри з перехопленнями авіації Штатів та союзників, і заявили, що американська сторона не піддасться тиску.

У Міноборони США також опублікували кадри деяких подібних перехоплень.

Випадки небезпечних маневрів китайських льотчиків біля американських літаків (фото: Indo-Pacom Courtesy Photo / defense.gov)