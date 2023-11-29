ua en ru
Ср, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пентагон про знімки США із супутника КНДР: у Мережі багато фото Білого дому

Вашингтон, Середа 29 листопада 2023 07:32
UA EN RU
Пентагон про знімки США із супутника КНДР: у Мережі багато фото Білого дому Фото: Пентагон відреагував на знімки США із супутника КНДР (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Спікер Пентагону Генерал Патрік Райдер із гумором поставився на знімки США із супутника КНДР.

Про це на брифінгу заявив Генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США.

"Я скажу, що в Інтернеті є безліч зображень Пентагону та Білого дому", - з гумором відповів Генерал.

Також журналісти торкнулися теми запуску супутника КНДР, який вийшов на орбіту.

"Ми знаємо, що запуск космічного апарату КНДР відбувся. Ми знаємо, що ракета дійсно вийшла на орбіту і що в ній використовувалися технології балістичних ракет. Але крім цього, на даний момент я не збираюся надавати жодних додаткових подробиць", - відповів Райдер.

Патрік Райдер сказав, що тільки КНДР відомо, які були завдання та параметри запуску супутника.

"Для того, щоб щось вийшло на орбіту, воно має подолати земне тяжіння і бути здатним утримуватися на орбіті навколо Землі. Отже, насправді саме північнокорейці повинні були визначити, які були параметри цього запуску і чого вони сподівалися досягти. Я не збираюся говорити про це, крім того, ще раз, ми знаємо, що він знаходиться на орбіті"

райдер заявив, що США продовжить проводити тісні консультації з нашими союзниками з Республіки Корея та Японії, а також з іншими регіональними партнерами та союзниками та уважно стежити за цим

Запуск супутника Північної Кореї

Раніше КНДР заявила, що військовий супутник країни зробив знімки Пентагону, Білого дому та прилеглих військово-морських баз США.

Також ми повідомляли, що 22 листопада КНДР повідомила про успішний запуск балістичної ракети-носія зі "супутником-шпигуном" на борту. За деякою інформацією, Корея отримала допомогу від Росії для запуску.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Українські війська атакували на лівому березі Херсонської області: карти ISW
Українські війська атакували на лівому березі Херсонської області: карти ISW
DAILY
Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно