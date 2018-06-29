Пентагон заявив, що США вестимуть із КНДР діалог з позиції "беззаперечної сили"

Маттіс запевнив, що давній союз між Японією і США непохитний

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) Джеймс Меттіс під час візиту до Японії заявив, США та їхні регіональні партнери не відмовляться від "міцної, спільної оборонної позиції" щодо Північної Кореї, незважаючи на продовження діалогу з КНДР, передає "Радіо Свобода".

"Ми підтримуємо міцну спільну оборонну позицію, щоб наші дипломати мали змогу проводити переговори з позиції беззаперечної сили", - підкреслив голова Пентагону.

Так, міністр під час візиту намагався переконати Японію і Південну Корею, що Вашингтон відданий питанню безпеки в регіоні.

"Зараз ми ведемо безпрецедентні переговори з Північною Кореєю, але давній союз між Японією і США непохитний", - запевнив Меттіс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Північної Кореї прийняла рішення не проводити антиамериканську акцію, яка традиційно щороку проходить у Пхеньяні. Зазначалося, що це може бути пов'язано з потеплінням відносин між КНДР і США після сінгапурського саміту.