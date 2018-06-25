В КНДР отказались от ежегодного митинга против США ради соглашений с Трампом, - AP

Власти Северной Кореи не ведут подготовку к ежегодной демонстрации

Власти Северной Кореи приняли решение не проводить антиамериканскую акцию, которая традиционно каждый год проходит в Пхеньяне. Об этом сообщает AP, ссылаясь на данные корреспондентов в КНДР.

Издание отмечает, что это может быть связано с потеплением отношений между КНДР и США после сингапурского саммита.

Так, ежегодная демонстрация является частью празднования, посвященного памяти Корейской войны. Обычно акции, направленные против "империализма США", проводятся в КНДР на протяжении месяца, завершаясь 27 июля, когда отмечается национальный праздник Дня победы в Отечественной освободительной войне.

Так, в прошлом году массовая демонстрация на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне собрала порядка 100 тысяч человек.

АР подчеркивает, что власти КНДР не объявляли официально о решении не проводить мероприятие, однако бюро издания в Пхеньяне подтвердило, что акция в этом году проводиться не будет.

Так, подготовку к ежегодной демонстрации власти Северной Кореи не ведут.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что реализация достигнутых им на саммите в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном договоренностей о денуклеаризации Корейского полуострова уже начинается.