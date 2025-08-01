Пентагон замовив велику партію ракет AMRAAM для України та союзників

Що відомо про AMRAAM

Авіаційні ракети AMRAAM – це основне озброєння винищувачів F-15, F-16, F/A-18 та F-22. Вартість однієї ракети варіюється від 1,2 млн до 1,97 млн доларів, залежно від модифікації.

Окрім того, одну з модифікацій цих ракет використовують системи ППО NASAMS. У цьому випадку ракети AMRAAM здатні вражати цілі на дистанції до 20-25 км, а у випадку ракети AMRAAM ER (Extended Range) – на дальності до 40 км.

Крім того, система може атакувати повітряні об'єкти на відстані понад 100 км, а ймовірність ураження цілі сягає 85%.