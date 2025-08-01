Пентагон заказал крупную партию ракет AMRAAM для Украины и союзников

Что известно о AMRAAM

Авиационные ракеты AMRAAM - это основное вооружение истребителей F-15, F-16, F/A-18 и F-22. Стоимость одной ракеты варьируется от 1,2 млн до 1,97 млн долларов, в зависимости от модификации.

Кроме того, одну из модификаций этих ракет используют системы ПВО NASAMS. В этом случае ракеты AMRAAM способны поражать цели на дистанции до 20-25 км, а в случае ракеты AMRAAM ER (Extended Range) - на дальности до 40 км.

Кроме того, система может атаковать воздушные объекты на расстоянии более 100 км, а вероятность поражения цели достигает 85%.