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Пентагон закликав Конгрес США прийняти пакет допомоги Україні та Ізраїлю

П'ятниця 17 листопада 2023 04:58
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Пентагон закликав Конгрес США прийняти пакет допомоги Україні та Ізраїлю Фото: Пентагон закликав Конгрес США ухвалити пакет допомоги Україні та Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Пентагон звернувся до Конгресу США із закликом затвердити пакет допомоги для України та Ізраїлю.

Про це заявила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеобрифінг.

"Ми закликаємо Конгрес ухвалити наш запит на додаткове фінансування, яке дозволить продовжувати підтримувати Україну та Ізраїль, та зробити важливі інвестиції в Індо-Тихоокеанський регіон", - заявила заступник спікера Пентагону.

За її словами, для національної безпеки США важливо, щоб Конгрес якнайшвидше прийняв запит президента Джо Байдена про додаткове фінансування.

Сінгх також наголосила, що додаткове фінансування стане інвестицією у військово-промислову сферу США.

За її словами, Пентагон зараз має невеликі кошти, для підтримки України знадобиться набагато більше, саме тому адміністрація США запросила Конгрес.

"Ми знаємо, що Україна продовжує докладати зусиль, веде контрнаступ, їй потрібна постійна підтримка на регулярній основі. Тому ми знаємо, що потрібно й надалі задовольняти їхні потреби", - додала вона.

Допомога США Україні

Конгрес США 1 жовтня ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет, який не включав нового фінансування допомоги Україні. Ініціативу щодо допомоги нашій країні вирішили розглядати окремо.

Після цього чинний голова Білого дому Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд. доларів, серед яких 60 млрд. доларів направити Україні. Зокрема, пакет передбачав і допомогу Ізраїлю.

Ініціатива президента США зіткнулася із опором у Палаті представників, де новий представник Майк Джонсон захотів розглядати допомогу Україні та Ізраїлю окремо.

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