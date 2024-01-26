Пентагон закликає Конгрес схвалити пакет допомоги для України як публічно, так і приватно

"Сполучені Штати не можуть надавати пакети допомоги із грудня. Тому ми продовжуватимемо закликати Конгрес схвалити запит як публічно, так і приватно на наших засіданнях", - сказала Сінгх.

Вона додала, що Пентагон стурбований тим, що Росія шукає підтримки для фінансування власних можливостей у таких країнах, як Іран та КНДР.

За словами речниці, ненадання Україні військової підтримки з боку США викликає занепокоєння, адже "підтримка Сполученими Штатами України неймовірно важлива для демонстрації єдиного послання не тільки для європейського світу і Росії, але й для всього світу".

"Однак я скажу, і це важливо, не тільки США зараз підтримують Україну. Наші союзники та партнери активізувалися, це стосується навчань, фінансування та підтримки. Тож справа не лише в Сполучених Штатах", - зазначила Сінгх.

Фінансування допомоги Україні від США

Нагадаємо, за останні кілька місяців у Палаті представників і Сенаті Конгресу США розгорілася "політична війна" між демократами та республіканцями через законопроєкт щодо надання фінансової допомоги Україні та іншим союзникам.

Ще у жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу законопроєкт, що передбачає виділення 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також на зміцнення оборонно-промислового комплексу. З цієї суми на Україну пропонувалося виділити 61,3 млрд доларів, а на Ізраїль - 14,3 млрд доларів.

Однак 6 грудня республіканці заблокували початок дебатів щодо законопроєкту в Сенаті.

Також повідомлялося, що 12 січня в Білому домі заявили, що фіндопомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового пакета фінансування.