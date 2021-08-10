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Пентагон выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью в Афганистане

Автор: Наталья Скороход

Пентагон выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью в Афганистане. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, США глубоко обеспокоены тем, что боевики "Талибана" захватили столицу шестой провинции Афганистана. В связи с этим, "ситуация с безопасностью в Афганистане не развивается в правильном направлении".

Однако, по его словам, у афганских сил безопасности есть возможность бороться с повстанческой группировкой.

Как известно, талибы в Афганистане захватили уже шестую столицу провинции - город Айбак. Афганские силы отступили и боевикам удалось взять город без затруднений.

Ранее сообщалось, что США не откажутся от вывода войск из Афганистана, несмотря на наступления талибов. Однако там заявили, что окажут помощь в случае необходимости.

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Афганистан