Пентагон выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью в Афганистане. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, США глубоко обеспокоены тем, что боевики "Талибана" захватили столицу шестой провинции Афганистана. В связи с этим, "ситуация с безопасностью в Афганистане не развивается в правильном направлении".
Однако, по его словам, у афганских сил безопасности есть возможность бороться с повстанческой группировкой.
Как известно, талибы в Афганистане захватили уже шестую столицу провинции - город Айбак. Афганские силы отступили и боевикам удалось взять город без затруднений.
Ранее сообщалось, что США не откажутся от вывода войск из Афганистана, несмотря на наступления талибов. Однако там заявили, что окажут помощь в случае необходимости.