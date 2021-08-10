Пентагон выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью в Афганистане . Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, США глубоко обеспокоены тем, что боевики "Талибана" захватили столицу шестой провинции Афганистана. В связи с этим, "ситуация с безопасностью в Афганистане не развивается в правильном направлении".

Однако, по его словам, у афганских сил безопасности есть возможность бороться с повстанческой группировкой.