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Пентагон не видит признаков перепродажи оружия Запада в Украине

Новина українською →
Суббота 16 июля 2022 12:55
Пентагон не видит признаков перепродажи оружия Запада в Украине Фото: Пентагон не видит признаков перепродажи оружия Западу у Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пентагон не видит никаких признаков того, что переданное Украине оружие, используется в других странах, кроме как на поле боя против российских оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

По словам представителя Пентагона, США не отслеживают оружие, однако хорошо знают, что украинцы используют его и не видели никаких признаков того, что оно ушло куда-то, кроме как для борьбы с Россией.

"Не отслеживать и не знать, куда идет это оружие, я думаю, это разные вещи, и я имею в виду, что мы не отслеживаем использование украинцами нашего конкретного оружия, но мы также нигде больше не видим признаков того, что это оружие было передано кому-угодно, кроме ВСУ", - добавил представитель.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы Минобороны Алексея Резникова, Украина не может стать источником контрабандного оружия в мире, поскольку ей необходимо воевать с российским агрессором.

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Пентагон Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина
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