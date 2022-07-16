Пентагон не видит признаков перепродажи оружия Запада в Украине

Пентагон не видит никаких признаков того, что переданное Украине оружие, используется в других странах, кроме как на поле боя против российских оккупантов.

По словам представителя Пентагона, США не отслеживают оружие, однако хорошо знают, что украинцы используют его и не видели никаких признаков того, что оно ушло куда-то, кроме как для борьбы с Россией.

"Не отслеживать и не знать, куда идет это оружие, я думаю, это разные вещи, и я имею в виду, что мы не отслеживаем использование украинцами нашего конкретного оружия, но мы также нигде больше не видим признаков того, что это оружие было передано кому-угодно, кроме ВСУ", - добавил представитель.