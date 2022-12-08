Пентагон про вибухи на аеродромах у РФ: Україна сама ухвалює рішення про цілі

Вона наголосила, що США "постачають озброєння та системи", які потрібні українській стороні.

"Вони на місці приймають рішення щодо цілей та часу операцій. Ми надаємо військову допомогу. Тож ні, не обов'язково, що ми були проінформовані або обізнані про будь-які удари на території Росії. Ми бачили повідомлення про це. Але мені нічого додати", - продовжила вона.

Вона рекомендувала звернутися до українського військового відомства за подальшими коментарями з цього питання.

"Ми надаватимемо їм те, що їм потрібно для захисту своєї території, захисту їхніх громадян на полі бою. Звичайно, ми не хочемо ескалації. Ми не прагнемо ескалації. Ми не прагнемо війни з Росією. Але ми забезпечимо можливість для України захищатися ", - заявила Сінгх.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати не працюють над тим, щоб перешкодити Україні розробити власні кошти далекого удару, які потенційно можуть бути націлені на територію РФ.

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