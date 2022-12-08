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Пентагон про вибухи на аеродромах у РФ: Україна сама ухвалює рішення про цілі

фото: Пентагон прокоментував вибухи на аеродромах у Росії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Пентагон не координує з України всі атаки, які вона здійснює. Вашингтон не був обізнаний, хто завдав ударів на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника речника Пентагону Сабріни Сінгх.

Вона наголосила, що США "постачають озброєння та системи", які потрібні українській стороні.

"Вони на місці приймають рішення щодо цілей та часу операцій. Ми надаємо військову допомогу. Тож ні, не обов'язково, що ми були проінформовані або обізнані про будь-які удари на території Росії. Ми бачили повідомлення про це. Але мені нічого додати", - продовжила вона.

Вона рекомендувала звернутися до українського військового відомства за подальшими коментарями з цього питання.

"Ми надаватимемо їм те, що їм потрібно для захисту своєї території, захисту їхніх громадян на полі бою. Звичайно, ми не хочемо ескалації. Ми не прагнемо ескалації. Ми не прагнемо війни з Росією. Але ми забезпечимо можливість для України захищатися ", - заявила Сінгх.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати не працюють над тим, щоб перешкодити Україні розробити власні кошти далекого удару, які потенційно можуть бути націлені на територію РФ.

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