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Пентагон: вероятно, Путин отказался от попыток захватить Киев

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что, вероятно, президент России Владимир Путин отказался от попыток захватить Киев. И переключил внимание на восток и юг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на defensenews.com.

"Путин думал, что он может очень быстро захватить Украину, очень быстро захватить столицу, но он ошибался… Я думаю, что Путин, вероятно, отказался от своих усилий по захвату столицы и теперь сосредоточил свое внимание на юге и востоке страны", - заявил Остин на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам.

Он также добавил, что Пентагон сосредоточился на дальнейшей поддержке украинской армии новыми вооружениями.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на источники в Пентагоне писало, что отступление российских войск из Киевской области не означает, что Путин отказался от планов захватить Киев. Предполагается, что он может повторить наступление.

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