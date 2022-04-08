Пентагон: вероятно, Путин отказался от попыток захватить Киев

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что, вероятно, президент России Владимир Путин отказался от попыток захватить Киев. И переключил внимание на восток и юг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на defensenews.com .

"Путин думал, что он может очень быстро захватить Украину, очень быстро захватить столицу, но он ошибался… Я думаю, что Путин, вероятно, отказался от своих усилий по захвату столицы и теперь сосредоточил свое внимание на юге и востоке страны", - заявил Остин на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам.

Он также добавил, что Пентагон сосредоточился на дальнейшей поддержке украинской армии новыми вооружениями.