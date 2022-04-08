Пентагон: ймовірно, Путін відмовився від спроб захопити Київ

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що, ймовірно, президент Росії Володимир Путін відмовився від спроб захопити Київ. І переключив увагу на схід і південь України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на defensenews.com .

"Путін думав, що він може дуже швидко захопити Україну, дуже швидко захопити столицю, але він помилявся... Я думаю, що Путін, ймовірно, відмовився від своїх зусиль по захопленню столиці і тепер зосередив свою увагу на півдні і сході країни", - заявив Остін на слуханнях в комітеті Сенату з питань збройних сил.

Він також додав, що Пентагон зосередився на подальшій підтримці української армії новими озброєннями.