UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пентагон не верно оценивал обстановку при ударах в Сирии и Ираке, - NYT

Автор: Артур Родивилов

Американские военные перед нанесением авиаударов по Сирии, Ираке и Афганистане зачастую неверно оценивали обстановку. Это якобы приводило к многочисленным жертвам среди мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

В распоряжении издания оказалось свыше 1,3 тыс. внутренних документов министерства обороны США.

Изучив материалы, журналисты пришли к выводу, что военное ведомство преуменьшило число погибших гражданских. В статье говорится о "сотнях жертв", не попавших в официальную статистику.

Авторы публикации предполагают, что военные не учитывали, что в зданиях, по которым наносились удары, вместе с террористами могут находиться мирные жители. Руководству нередко об этом просто не докладывали.

Всего 12% подобных случаев были расследованы, причем, значительная часть разбирательств была прекращена из-за "неполных или неверных" свидетельств. В итоге компенсацию выплатили лишь 10% родственникам погибших.

В Пентагоне в ответ на запрос газеты заявили о неизбежных ошибках, допускаемых при проведении масштабных военных операций.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИракАфганистанСирия