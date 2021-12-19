RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пентагон не вірно оцінював обстановку при ударах в Сирії та Іраку, - NYT

Автор: Артур Родивилов

Американські військові перед тим, як завдати авіаударів по Сирії, Іраку та Афганістані, часто невірно оцінювали обставини. Це нібито призводило до численних жертв серед мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

У розпорядженні видання опинилося понад 1,3 тис.внутрішніх документів міністерства оборони США.

Вивчивши матеріали, журналісти прийшли до висновку, що військове відомство применшило кількість загиблих цивільних. У статті йдеться про "сотні жертв", які не потрапили в офіційну статистику.

Автори публікації припускають, що військові не враховували, що в будівлях, по яких завдавали ударів, разом з терористами можуть перебувати мирні жителі. Керівництву нерідко про це просто не доповідали.

Всього 12% подібних випадків були розслідувані, причому, значна частина розглядів була припинена через "неповні або невірні" свідчення. У підсумку компенсацію виплатили лише 10% родичам загиблих.

У Пентагоні у відповідь на запит газети заявили про неминучі помилки, що допускаються при проведенні масштабних військових операцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІракАфганистанСирія