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Пентагон не ведет никакого расследования против эксперта по Украине

Новости » Политика     14.02.2020 - 22:20
Пентагон не ведет никакого расследования против эксперта по Украине
Фото: Александр Виндман (facebook.com/judy rinkley)

Накануне Виндмана отстранили из Совета национальной безопасности США

Министр армии Соединенных Штатов Америки Райан Маккарти заявил, что Пентагон не ведет никакого расследования в отношении эксперта по Украине, подполковника украинского происхождения Александра Виндмана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Маккарти, подполковник вернулся в распоряжение Вашингтона после того, как президент США Дональд Трамп отстранил его из Совета национальной безопасности. Причиной для отстранения стало то, что Виндман свидетельствовал против Трампа в рамках расследования дела об импичменте.

"Полковник Виндман должен был по плану вернуться в Армию США..., мы взяли его обратно. Никакого расследования не ведется", - добавил он.

Напомним, ранее Трамп назвал причины отстранения из Белого дома одного из главных свидетелей в деле об импичменте Виндмана. Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Виндман "неправильно", по словам Трампа, передал содержание его телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, американский президент заявил журналистам, что Пентагон может применить дисциплинарное взыскание в отношении Виндмана, бывшего сотрудника Совета национальной безопасности США. Трамп подчеркнул, что решение относительно Виндмана будет принимать Пентагон.

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