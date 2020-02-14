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Пентагон не веде жодного розслідування проти експерта по Україні

Новини » Політика     14.02.2020 - 22:20
Пентагон не веде жодного розслідування проти експерта по Україні
Фото: Александр Віндман (facebook.com/judy rinkley)

Напередодні Віндмана усунули з Ради національної безпеки США

Міністр армії Сполучених Штатів Америки Раян Маккарті заявив, що Пентагон не веде жодного розслідування щодо експерта по Україні, підполковника українського походження Александра Віндмана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Маккарті, підполковник повернувся в розпорядження Вашингтону після того, як президент США Дональд Трамп усунув його з Ради національної безпеки. Причиною для усунення стало те, що Віндман свідчив проти Трампа в рамках розслідування справи про імпічмент.

"Полковник Віндман повинен був за планом повернутися в Армію США..., ми взяли його назад. Ніякого розслідування щодо нього не ведеться", - додав він.

Нагадаємо, раніше Трамп назвав причини усунення з Білого дому одного з головних свідків у справі про імпічмент Віндмана. Співробітник Ради національної безпеки США підполковник Віндман "неправильно", за словами Трампа, передав зміст його телефонних розмов з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, американський президент заявив журналістам, що Пентагон може застосувати дисциплінарне стягнення щодо Віндмана, колишнього співробітника Ради з національної безпеки США. Трамп наголосив, що рішення щодо Віндмана ухвалюватиме Пентагон.

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